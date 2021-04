SuperLega, i club scrivono a Uefa e Fifa: 'Esclusi da campionati? È illegale'. Borussia e Bayern dicono no (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre l' Uefa minaccia pesanti ritorsioni nei confronti dei 12 club che hanno annunciato la fondazione della SuperLega , questi ultimi aprono al dialogo. In una lettera al presidente della Fifa ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre l'minaccia pesanti ritorsioni nei confronti dei 12che hanno annunciato la fondazione della, questi ultimi aprono al dialogo. In una lettera al presidente della...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + SCONCERTO TRA I 12 CLUB DELLA #SUPERLEGA: C'È UNA RICHIESTA DELLA… - MarcoZigagna : RT @Cacace_Marco: Rivoluzione nel mondo del calcio. Superlega. Riunione delle 17 squadre di A. Klopp e Mourinho lasciano i club di appar… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: ? #SuperLega, domande e risposte Ma la #SuperLeague sostituisce dunque la Champions? No. La Uefa è contraria al progetto… -