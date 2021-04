Superlega, i club scrivono a Fifa e Uefa: 'Pronti ad azioni legali' (Di lunedì 19 aprile 2021) I 12 club fondatori della Superlega hanno già pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla Uefa. Le società fondatrici della neonata competizione internazionale (tra cui ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) I 12fondatori dellahanno già pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla. Le società fondatrici della neonata competizione internazionale (tra cui ...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + SCONCERTO TRA I 12 CLUB DELLA #SUPERLEGA: C'È UNA RICHIESTA DELLA… - PotereaiSith : @pietromichi No ma sarebbe rivolta ai top club che hanno fondato la Superlega, per farli desistere - AntCar10 : Molto probabilmente, Jurgen #Klopp lascerà la panchina del #Liverpool. La causa? La partecipazione della sua squad… -