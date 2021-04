SuperLega, i club fondatori avviano azioni legali per difendere il torneo (Di lunedì 19 aprile 2021) UEFA e FIFA minacciano cause miliardarie ai 12 club fondatori della SuperLega per risarcimento danni. E loro hanno risposto così ... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) UEFA e FIFA minacciano cause miliardarie ai 12dellaper risarcimento danni. E loro hanno risposto così ...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + SCONCERTO TRA I 12 CLUB DELLA #SUPERLEGA: C'È UNA RICHIESTA DELLA… - DegliAzzoni : #Superlega in questo club di super ricchi penso che la Juventus sia messa peggio di molte squadre. Come fa Agnelli… - AspirinaJohnson : RT @EnricoLetta: L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello N… -