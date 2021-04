Superlega, i 12 club rispondono alla Uefa: “Pronti ad azioni legali” (Di lunedì 19 aprile 2021) “La vostra dichiarazione formale ci obbliga ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario ma, in modo significativo, sarebbe illegale“. Inizia così la lettera inviata alla FIFA e alla Uefa dai 12 club aderenti al progetto Superlega, visionata dall’agenzia AP, in risposta alle dure prese di posizione delle due massime autorità calcistiche mondiale ed europea. La lettera è stata inviata dal gruppo di club inglesi, spagnoli e italiani al presidente della FIFA Gianni Infantino e alla controparte Uefa Aleksander Ceferin. Poi ancora: “Per questo motivo, Super League Company ha presentato una mozione davanti ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “La vostra dichiarazione formale ci obbliga ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario ma, in modo significativo, sarebbe illegale“. Inizia così la lettera inviataFIFA edai 12aderenti al progetto, visionata dall’agenzia AP, in risposta alle dure prese di posizione delle due massime autorità calcistiche mondiale ed europea. La lettera è stata inviata dal gruppo diinglesi, spagnoli e italiani al presidente della FIFA Gianni Infantino econtroparteAleksander Ceferin. Poi ancora: “Per questo motivo, Super League Company ha presentato una mozione davanti ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il ...

