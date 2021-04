Superlega | Gravina tuona Ceferin | “Calciatori esclusi da Europei e Mondiali”

Advertising

TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - RaiSport : ?? #Gravina: 'L'unica riforma possibile è quella varata dall'#Uefa' Il presidente della #Figc spiega il 'no' alla… - calciomercatoit : ?? #Superlega - Oggi assemblea #SerieA ma senza #Inter, #Juventus e #Milan - MilanPress_it : Anche Gravina si schiera contro la SuperLega -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gravina

ha commentato il progetto annunciato nella notte da parte dei 12 Club che vogliono dar vita ad un nuovo torneo internazionale., furia Ceferin, ecco la mossa dell'UefaCommenta per primo Il presidente della Figc , Gabriele, è intervenuto in diretta da Montreaux, dove domani si celebrerà il Congresso elettivo ...della federcalcio italiana contro la. ...Le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina che si è espresso in merito alla nascita della Superlega.Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a Montreaux, dove domani si terrà il Congresso elettivo della Uefa, ribadendo la posizione della fede ...