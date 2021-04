Superlega, Gravina: “Figc contraria, l’unica riforma percorribile resta quella della Uefa” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ribadisco il nostro no alla Superlega”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ora a Montreaux per la celebrazione del Congresso elettivo della Uefa in programma domani, si è espresso riguardo all’ufficialità del progetto Superlega, annunciata nella notte dai 12 Club fondatori. “l’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo l’adesione a questo progetto pone gli stessi Club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA”. Inoltre Gravina ha voluto ribadire l’importanza dei campionati nazionali: “Il patrimonio sportivo e culturale delle singole ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ribadisco il nostro no alla”. Il presidenteGabriele, ora a Montreaux per la celebrazione del Congresso elettivoin programma domani, si è espresso riguardo all’ufficialità del progetto, annunciata nella notte dai 12 Club fondatori. “nata dalla propostasulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo l’adesione a questo progetto pone gli stessi Club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA”. Inoltreha voluto ribadire l’importanza dei campionati nazionali: “Il patrimonio sportivo e culturale delle singole ...

TgLa7 : ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - RaiSport : ?? #Gravina: 'L'unica riforma possibile è quella varata dall'#Uefa' Il presidente della #Figc spiega il 'no' alla… - BencivengaPierf : RT @CalcioFinanza: #Gravina: «No alla #Superlega. L’unica riforma percorribile è quella della #ChampionsLeague» - nappi1999 : RT @TgLa7: ++ #Superlega, presidente #Figc Gravina spiega il no: 'Il calcio è dei tifosi. Club che aderiscono sono fuori dalla #Fifa' - Stroozman : Chiederei a #Gravina cosa intende per 'il calcio è dei tifosi' I tifosi che prendono continuamente in giro con le… -