Superlega, gli "indignati occasionali": dove siete stati gli ultimi 10 anni? (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli eventi delle ultime ore hanno scatenato polemiche sulla Superlega e la meritocrazia nel calcio. Un calcio che negli ultimi 10 anni è andato avanti tra disparità e ingiustizie Lo scarico di responsabilità arriva subito: chi scrive queste righe non è assolutamente favorevole al nuovo format della Superlega e auspica un accordo tra club e vertici delle Istituzioni calcistiche europee per vedere anche in futuro le emozioni di campionato e coppe continentali. La riflessione proposta è di altro tipo: tutti i tifosi "indignati" e custodi dell'integrità del calcio dove sono stati negli ultimi 10 anni? Lo sport che tutti amiamo e seguiamo con passione ormai non è lo stesso di quando eravamo bambini e da tempo a comandare è il vil danaro ...

