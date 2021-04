Superlega | furia Cairo | ' Agnelli e Marotta traditori della serie A'

(Di lunedì 19 aprile 2021) 'E' un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi'. Al telefono con l'...

con Juventus, Milan e Inter.Uefa: 'Fuori dal campionato' Uefa pronta alla guerra contro il progetto dieuropea per club privata che di fatto depotenzierebbe la Champions ...... sapendo già che stavii facendo la? Come puoi andare a trattare per l'operazione fondi quando stai già lavorando alla?'. Ma come si fa? Ô un tradimento, è da Giuda', ...Il presidente del Torino si scaglia contro Juve e Inter, due delle tre fondatrici italiane della Superlega. Cairo è praticamente una furia! Intervistato dall’ANSA, Urbano Cairo, il presidente del ...«E' un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve ...