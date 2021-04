Superlega europea | a vincere sono sempre i ricchi

(Di lunedì 19 aprile 2021) di Monica Valendino Gianni De Biasi, grande allenatore troppo sottovalutato in Italia, era solito dire ai suoi giocatori che non saranno mai squadra se continueranno ad anteporre il nome che portano dietro la maglia al simbolo che portano sul cuore, davanti. Per i club, invece, i giocatori nonnulla se antepongono il loro nome a quello degli sponsor che hanno stampato oramai su tutta la maglia. Perché il calcio è da anni schiavo di chi paga, ma i presidenti nonle vittime del sistema, piuttostoi carnefici. Hanno creato una bolla speculativa gonfiando il loro prodotto con cifre senza logica (chi può dare un algoritmo con il quale si valuta un giocatore anche trecento milioni?), andando poi a pagare gli stesi giocatori, gli allenatori e soprattutto gli agenti cifre folli che spesso hanno azzerato i guadagni. Da anni si ...

È così che nasce la. Nel comunicato di domenica sera, pronto da ore, preparato nei minimi particolari, la Juventus fa sapere di aver aderito al progetto della. Il bello è ...... primo tra tutti dall'ormai ex presidente dell'associazione club, Andrea Agnelli che ha rassegnato le dimissioni. La stessa Eca, di cui la Juve e gli altri club dellada ieri non ...Nel comunicato dei dodici Club Fondatori ecco il progetto per far partire nel prossimo futuro anche la Superlega Femminile Non soltanto competizione al maschile, ma anche la Superlega Femminile. Nel c ...La rivoluzione del calcio ha un cuore italiano, perché il motore della Superlega è stato proprio Andrea Agnelli insieme al presidente del Real Madrid Florentino Perez.