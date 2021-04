Superlega, due club usano l’ironia per cancellarsi dalla competizione (Di lunedì 19 aprile 2021) L’annuncio della Superlega ha stuzzicato l’ironia di Spartak Mosca e Leganes: i due club hanno scelto modi diversi per strappare un sorriso L’annuncio della nascita della Superlega ha creato grande scompiglio nel mondo del calcio, molti i tifosi che si sono lamentati di questa nuova competizione proposta dai club più ricchi del mondo. Sono state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) L’annuncio dellaha stuzzicatodi Spartak Mosca e Leganes: i duehanno scelto modi diversi per strappare un sorriso L’annuncio della nascita dellaha creato grande scompiglio nel mondo del calcio, molti i tifosi che si sono lamentati di questa nuovaproposta daipiù ricchi del mondo. Sono state Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : LA NUOVA SUPER LEAGUE È REALTÀ ?????? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova competizione europea ???… - mesanti64 : @jacopo_iacoboni I tedeschi senza limiti in Bundesliga spadroneggiano nel mercato. I Qatarioti francesi vanno in de… - ralphfiennes55 : RT @Federic0Franki: E comunque i due calciatori più forti della storia del calcio hanno giocato in Brasile e nel Napoli #SuperLega - Felix68852709 : RT @DinoGiarrusso: Comunque tutto è iniziato con l’introduzione della demenziale, insensata, irrazionale regola per cui la vittoria anziché… - Federic0Franki : E comunque i due calciatori più forti della storia del calcio hanno giocato in Brasile e nel Napoli #SuperLega -