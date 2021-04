SuperLega | Draghi al fianco dell' Uefa | ' Preservare i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport'

Advertising

Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - FerdiGiugliano : Draghi: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della #Superlega e sostiene con determina… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA DRAGHI: 'Preserviamo i valori meritocratici Sosteniamo le autorità calcistiche italiane ed euro… - melomonaco86 : RT @Palazzo_Chigi: #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determinazion… - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? #SuperLega, #Draghi: 'Bisogna preservare i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport' -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega Draghi

Gary Neville: "Sono disgustato" approfondimento Calcio, nasce la: daa Johnson, tutte le reazioni Ma le parole in assolute più dure sono state quelle di Gary Neville, ex giocatore ...La levata di scudi di fronte al progettosi allarga infatti a macchia d'olio a gran parte ... il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Marioe i vertici dell'Ue: fianco a ..."Il governo sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport".Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed e ...