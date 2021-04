Superlega di calcio | cosa è il nuovo torneo delle big d’Europa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ladiora realtà: sono 12 le squadre europee che hanno annunciato di aver fondato e aderito allEuropea. Tra questa anche i tre più celebri club italiani: Juventus, Inter e Milan che si uniscono a Arsena, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Le squadre hanno annunciato con un comunicato congiunto che si tratterà di una nuova competizione calcistica infrasettimanale europea, chiamata appunto Super League, a cui parteciperanno i club fondatori e altri cinque invitati e la cui stagione inaugurale dovrà essere il prima possibile.di: come funzionerà? Come gli stessi fondatori annunciano nel loro comunicato stampa ilcontinentale si svolgerà tra 20 squadre e ...

Andrea Agnelli diparlava da un po', "da almeno un anno. E sinceramente ora iniziamo ... il commento più frequente dopo la notizia che in nottata ha stravolto il mondo deleuropeo e ..."L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo con undici delle squadre dipiù importanti d'Europa per formare una nuova competizione, la, che ...Le parole di Gravina sulla Superlega "Ribadisco il nostro no alla Superlega. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta UEFA sulla Champions League, ogni tentati ...Il presidente FIP Gianni Petrucci è intervenuto ospite a Sky Sport per parlare dello scossone che ha agitato il mondo calcistico: la creazione di una nuova Superlega con l’adesione di 12 tra i princip ...