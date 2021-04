Superlega: Dan Peterson, 'modello Nba sbagliato, top club grandi grazie ai campionati' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Si tratta di una idea dell'elite del calcio per guadagnare soldi ma i club più importanti come Real Madrid o il Manchester United come sono diventati grandi? grazie ai rispettivi campionati, serve un po' di riconoscenza. All'inizio i tifosi diventeranno pazzi per questa Superlega ma tra qualche tempo questo entusiasmo finirà". E' il commento dell'allenatore di basket statunitense, Dan Peterson, che all'Adnkronos ha parlato dell'annuncio della nascita della Superlega un po' sul modello del basket Nba. "Si parla di modello Nba, ma l'Nba ha un calo di spettatori, anche senza la pandemia avrebbe comunque perso soldi. Il monte-ingaggi della squadra è concentrato su quei 2-3 top player e il resto? Se fossi la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Si tratta di una idea dell'elite del calcio per guadagnare soldi ma ipiù importanti come Real Madrid o il Manchester United come sono diventatiai rispettivi, serve un po' di riconoscenza. All'inizio i tifosi diventeranno pazzi per questama tra qualche tempo questo entusiasmo finirà". E' il commento dell'allenatore di basket statunitense, Dan, che all'Adnkronos ha parlato dell'annuncio della nascita dellaun po' suldel basket Nba. "Si parla diNba, ma l'Nba ha un calo di spettatori, anche senza la pandemia avrebbe comunque perso soldi. Il monte-ingaggi della squadra è concentrato su quei 2-3 top player e il resto? Se fossi la ...

