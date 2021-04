Superlega – Da Serra a Lerner | da Salvatores a Paolo Rossi | la lettera a capitan Zanetti | “Aiuti l’Inter a rimanere nel calcio di tutti”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Caroo,secondo notizie ormai ufficiali dodici club europei, tra i qualinazionale FC, hanno intenzione di dare vita a una(presidente Florentino Perez, Real Madrid, vicepresidente Andrea Agnelli, Juventus) a circuito chiuso: a quanto se ne sa, i membri permanenti sarebbero quindici, soci a vita di un circolo davvero molto esclusivo, considerando che ogni anno solo altre cinque squadre europee sarebbero ammesse al confronto sportivo con questi super-club. Nel caso andasse in porto, è un’iniziativa che sovverte in modo brutale i criteri di ammissione ai tornei continentali fino a qui conosciuti, e seguiti con passione da un pubblico tanto vasto quanto vasta è la base sportiva interessata: centinaia di squadre di club di ogni Paese europeo. 32 squadre partecipano alla Champion’s League, 184 alla Europa League, e ...

Caro Capitano, secondo notizie ormai ufficiali dodici club europei, tra i quali l'Internazionale FC, hanno intenzione di dare vita a una Superlega (presidente Florentino Perez, Re ...
In una nota, il Palermo Calcio Popolare, da sempre difensore dei principi del calcio vero, esprime il suo disappunto sulla Super ...