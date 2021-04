Superlega: da club 10 miliardi in 23 anni per la mutualità (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – Dieci miliardi di euro in 23 anni per la mutualità, da versare a favore del calcio femminile, del calcio giovanile e di base. E’ questa la cifra che la Superlega verserà in termini di solidarietà. La cifra di 434 milioni l’anno per i prossimi 23 anni, supera di 160 milioni quanto attualmente versa la Uefa per la mutualità. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – Diecidi euro in 23per la, da versare a favore del calcio femminile, del calcio giovanile e di base. E’ questa la cifra che laverserà in termini di solidarietà. La cifra di 434 milioni l’anno per i prossimi 23, supera di 160 milioni quanto attualmente versa la Uefa per la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

