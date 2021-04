Superlega: cos’è, quanto vale, come funziona il torneo (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – La Superlega è nata. come funzionerà il nuovo torneo? quanto vale? Quando inizia? “La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due Gironi composti da 10 squadre ciascuno, che giocheranno sia in casa che in trasferta. La Super League, riunendo i migliori club e i migliori giocatori al mondo, riuscirà ad offrire un’emozione e un coinvolgimento mai visti prima nel calcio”, si legge sul sito ufficiale, appena lanciato. I club che aderiscono “riceveranno 3,5 miliardi di euro per sostenere i piani di investimento e per assorbire l’impatto della pandemia”.Quando comincia il torneo? Sul sito si fa riferimento ad un generico “inizio ad agosto”, senza indicare l’anno: si parte già nel ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Laè nata.funzionerà il nuovo? Quando inizia? “La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due Gironi composti da 10 squadre ciascuno, che giocheranno sia in casa che in trasferta. La Super League, riunendo i migliori club e i migliori giocatori al mondo, riuscirà ad offrire un’emozione e un coinvolgimento mai visti prima nel calcio”, si legge sul sito ufficiale, appena lanciato. I club che aderiscono “riceveranno 3,5 miliardi di euro per sostenere i piani di investimento e per assorbire l’impatto della pandemia”.Quando comincia il? Sul sito si fa riferimento ad un generico “inizio ad agosto”, senza indicare l’anno: si parte già nel ...

