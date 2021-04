Superlega, cosa succederà alla Serie A? E Gravina: 'Il calcio non va snaturato' (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campionato in corso non è in discussione. La guerra dei ricchi del calcio è una scena in divenire che non consente decisioni impulsive. Peraltro lo sfoggio muscolare del battesimo annunciato, con ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campionato in corso non è in discussione. La guerra dei ricchi delè una scena in divenire che non consente decisioni impulsive. Peraltro lo sfoggio muscolare del battesimo annunciato, con ...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - MattiaBriga : Sta cosa della #superlega mi ricorda tanto quella scena da bambini quando uno arriva al parco e chiede ‘posso gioca… - Ferrucciodb : RT @willy_signori: Non ho ancora un’idea precisa sulla #superlega ma il fatto che la stampa mainstream sia contraria mi fa pensare che sia… - ManuFilippone95 : RT @rflgreco: Quanto alla 'SuperLega' iniziano a circolare numeri, intesi come ipotesi di ricavi, a dir poco mostruosi. Se fossero conferma… -