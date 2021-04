Superlega, Ceferin: “Giocatori coinvolti banditi da Mondiali ed Europei” (Di lunedì 19 aprile 2021) Pesante presa di posizione di Ceferin dopo l’annuncio della creazione della Superlega. “Proposta orribile, questi club sputano in faccia a chi ama lo sport: per loro esiste solo il denaro”, il suo commento. Il presidente dell’UEFA rincara la dose, confermando le voci circolate già ieri in merito alla partecipazione dei Giocatori coinvolti alle delle loro Nazionali: “I Giocatori che giocheranno nella Superlega saranno banditi da Mondiali ed Europei. Non potranno giocare per le proprie Nazionali”. “Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Pesante presa di posizione didopo l’annuncio della creazione della. “Proposta orribile, questi club sputano in faccia a chi ama lo sport: per loro esiste solo il denaro”, il suo commento. Il presidente dell’UEFA rincara la dose, confermando le voci circolate già ieri in merito alla partecipazione deialle delle loro Nazionali: “Iche giocheranno nellasarannodaed. Non potranno giocare per le proprie Nazionali”. “Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, lasì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non ...

