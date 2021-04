Superlega, Ceferin: «Gazidis serpente. Il Milan è gestito male» (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha criticato aspramente l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha criticato aspramente l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. «È un serpente e bugiardo. Perché questi club creano la Superlega? Perché non sono gestiti bene. Sono arrabbiato, nel loro comunicato parlano di solidarietà ma non sanno cosa sia la solidarietà. Vogliono essere famosi, ma diventeranno famosi nel modo sbagliato. Sono felice che siano venuti fuori, così tutti sapranno chi davvero ama il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksander, presidente della UEFA, ha criticato aspramente l’amministratore delegato delIvanAleksander, presidente della UEFA, ha criticato aspramente l’amministratore delegato delIvan. «È une bugiardo. Perché questi club creano la? Perché non sono gestiti bene. Sono arrabbiato, nel loro comunicato parlano di solidarietà ma non sanno cosa sia la solidarietà. Vogliono essere famosi, ma diventeranno famosi nel modo sbagliato. Sono felice che siano venuti fuori, così tutti sapranno chi davvero ama il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

