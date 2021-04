Superlega, Ceferin attacca: “Champions League anche senza i 12 club ribelli. A rischio partecipazione a Euro 2020” (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Angel Diaz / Epa / Ansa Superlega, Ceferin dà l’ok alla Champions League senza i 12 club ribelli e parla del rischio di vedere Euro 2020 senza i calciatori delle squadre dissidenti Una posizione piuttosto netta quella presa da Aleksander Ceferin, numero uno dell’UEFA, in merito alla nuova Superlega. La competizione fondata ieri notte da 12 fra le più grandi realtà del calcio Europeo, fra le quali figurano anche Juventus, Inter e Milan, ha dato parecchio fastidio all’UEFA. Viene criticata in particolare la formula elitaria che premia i 12 club fondatori con un accesso garantito di ‘diritto’, lasciando solo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Angel Diaz / Epa / Ansadà l’ok allai 12e parla deldi vederei calciatori delle squadre dissidenti Una posizione piuttosto netta quella presa da Aleksander, numero uno dell’UEFA, in merito alla nuova. La competizione fondata ieri notte da 12 fra le più grandi realtà del calciopeo, fra le quali figuranoJuventus, Inter e Milan, ha dato parecchio fastidio all’UEFA. Viene criticata in particolare la formula elitaria che premia i 12fondatori con un accesso garantito di ‘diritto’, lasciando solo ...

capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - capuanogio : #Ceferin: 'La #Superlega è una proposta orribile. I pochi club che aderiscono sono mossi da avidità' - FBiasin : #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori impegnati nella #Superlega non potranno partecipare né ai #Mondiali né all'#Europeo'… - spaziocalcio : Aleksander Ceferin, presidente #UEFA, ribadisce la volontà di non mandare a Mondiali ed Europei i giocatori parteci… - fabioLeman : #RealMadrid #ChelseaFC e #ManchesterUnited fuori dalle coppe entro venerdì . La #Juventus non serve , esce sempre d… -