Superlega, Ceferin: "Andrea Agnelli è la delusione più grande, mi ha mentito sempre"

Parole pesanti quelle pronunciate dal presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin nei confronti di Andrea Agnelli dopo l'annuncio della nascita della Superlega: "Andrea Agnelli è una delle più grandi delusioni, se non la più grande. Non ho mai visto una persona che mentisse così di continuo. Avevo parlato con lui sabato pomeriggio, mi aveva detto solo che erano voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe chiamato in un'ora. E invece ha spento il telefono. L'avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani", ha detto dopo la riunione dell'Esecutivo Uefa.

