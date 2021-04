Superlega, Cairo durissimo: “attentato alla Lega Serie A! Marotta e Agnelli si dimettano, hanno tradito” (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Alessandro Di Marco / Ansa SuperLega, Urbano Cairo durissimo al termine della riunione della Lega Serie A: il presidente del Torino chiede le dimissioni di Marotta e Agnelli Al termine della riunione straordinaria della Lega Serie A, convocata dopo la scelta di Juventus, Inter e Milan di aderire alla nuova SuperLega, Urbano Cairo ha espresso duramente il suo pensiero. Secondo quanto riporta l’Ansa, il presidente del Torino si è scagliato contro Beppe Marotta e Andrea Agnelli, accusandoli di aver danneggiato e tradito Lega e Serie A: “è un ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, Urbanoal termine della riunione dellaA: il presidente del Torino chiede le dimissioni diAl termine della riunione straordinaria dellaA, convocata dopo la scelta di Juventus, Inter e Milan di aderirenuova, Urbanoha espresso duramente il suo pensiero. Secondo quanto riporta l’Ansa, il presidente del Torino si è scagliato contro Beppee Andrea, accusandoli di aver danneggiato eA: “è un ...

