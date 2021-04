Superlega: Cairo 'Agnelli e Marotta traditori della serie A' (Di lunedì 19 aprile 2021) "È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi". Al telefono con l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come, ad dell'Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi". Al telefono con l'...

