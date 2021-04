Superlega, Andrea Agnelli vicepresidente. Titolo vola a Piazza Affari (Di lunedì 19 aprile 2021) In più, stando alla Gazzetta , è già partita una minaccia di una causa da 50 miliardi contro tutte le squadre che vorranno unirsi a un sistema alternativo. Superlega. JUVENTUS: 'PARTECIPEREMO ANCORA ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 aprile 2021) In più, stando alla Gazzetta , è già partita una minaccia di una causa da 50 miliardi contro tutte le squadre che vorranno unirsi a un sistema alternativo.. JUVENTUS: 'PARTECIPEREMO ANCORA ...

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Eca comunica ufficialmente la propria disapprovazione per la #SuperLega, praticamente sfiduciando il… - fanpage : Andrea Agnelli è vicepresidente della #SuperLega - repubblica : Juventus in Superlega: 'Ma restiamo anche in serie A'. E Andrea Agnelli si dimette da Eca e Uefa - Stanisl70162074 : RT @_DAGOSPIA_: L’IDEA DELLA SUPERLEGA BY AGNELLI-PEREZ TERREMOTA IL CALCIO- COSA C'E' DIETRO-L'ANALISI DI SCONCERTI - andreafumi : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli sarà vicepresidente della #Superlega europea -