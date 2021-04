Superlega, anche Draghi contrario: “Governo con Uefa, preservare merito e funzione sociale sport” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Con riferimento al progetto della Superlega calcio, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affermato: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Con riferimento al progetto della Superlega calcio, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affermato: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”.

