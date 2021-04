Superlega | Aic | ‘serve un accordo per tutelare il sistema’**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – L’Associazione Italiana Calciatori “prende atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell’ambito del Progetto della Super League europea. In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica, il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei campionati nazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati”, spiega il sindacato calciatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

