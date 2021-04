SuperLega, Agnelli si dimette da Eca e dall'esecutivo Uefa (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si dimesso dalla carica di presidente dell’Eca, European Clu, associazione che rappresenta le squadre di calcio in ambito europeo, così come il club ne è uscito come società. Agnelli, inoltre, ha anche lasciato l’esecutivo Uefa. Il patron bianconero ricoprirà la carica di vice presidente della neonata SuperLega. Un passo importante, che segue ai vari comunicati rilasciati questa notte dai dodici club che prenderanno parte alla nuova competizione. “I 12 club fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Juventus, Andrea, si dimessoa carica di presidente dell’Eca, European Clu, associazione che rappresenta le squadre di calcio in ambito europeo, così come il club ne è uscito come società., inoltre, ha anche lasciato l’. Il patron bianconero ricoprirà la carica di vice presidente della neonata. Un passo importante, che segue ai vari comunicati rilasciati questa notte dai dodici club che prenderanno parte alla nuova competizione. “I 12 club fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di ...

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Eca comunica ufficialmente la propria disapprovazione per la #SuperLega, praticamente sfiduciando il… - ZZiliani : D'altronde #Agnelli è quello che un mese fa, a proposito di diritti tv, ha proposto che vengano venduti pacchetti p… - RobertoBoffi : Mi spiace tanto per Florentino Pérez e Andrea Agnelli, ma io senza @mimmopesce1 la #Superlega non la voglio fare, n… - RiderBike93 : Agnelli alla #UEFA e #FIFA ' in città la legge sei tu , qui sono io....' #SuperLega #SuperLeague #Juventus -