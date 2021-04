Superlega, Agnelli si dimette da Eca e da esecutivo Uefa (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si è dimesso da presidente dell’Eca, l’associazione che rappresenta le squadre di calcio in ambito europeo, e anche la Juventus ne è uscita come società. Agnelli si è dimesso anche dall’esecutivo Uefa. La decisione dopo l’annuncio della nascita della Superlega. “I 12 club fondatori rappresentano milioni di tifosi in tutto il mondo. Ci siamo uniti in questo momento critico affinché la competizione europea si trasformi, dando allo sport che amiamo basi che siano sostenibili per il futuro, aumentando sostanzialmente la solidarietà e dando a tifosi e giocatori dilettanti un sogno e partite di massima qualità per alimentare la passione per il calcio”, ha detto Agnelli nella nota con cui sul sito del Real Madrid si annuncia la nascita della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Juventus, Andrea, si è dimesso da presidente dell’Eca, l’associazione che rappresenta le squadre di calcio in ambito europeo, e anche la Juventus ne è uscita come società.si è dimesso anche dall’. La decisione dopo l’annuncio della nascita della. “I 12 club fondatori rappresentano milioni di tifosi in tutto il mondo. Ci siamo uniti in questo momento critico affinché la competizione europea si trasformi, dando allo sport che amiamo basi che siano sostenibili per il futuro, aumentando sostanzialmente la solidarietà e dando a tifosi e giocatori dilettanti un sogno e partite di massima qualità per alimentare la passione per il calcio”, ha dettonella nota con cui sul sito del Real Madrid si annuncia la nascita della ...

