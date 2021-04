Superlega | accettazione o rivoluzione?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) di Luca Amorosi, Gianluca Losito e Matteo Maria Munno Un lunedì strano per il calcio europeo, senza alcuna ombra di dubbio. Nella notte è ufficialmente nata la: in sostanza potrebbe essere descritta come la Nba del calcio continentale. Ad aderire i dodici club fondatori, tra cui gli italiani Juventus, Inter e Milan. Nel board anche Andrea Agnelli, vice-presidente della competizione, presieduta dal chiacchieratissimo presidente del Real Madrid Florentino Perez. Nell’aria ci sono tante idee: il format femminile, il rilancio della disciplina e un affare, per chi aderirà, che potrebbe aggirarsi attorno ai dieci miliardi di euro. Sulla carta sembra una cosa pazzesca: in pratica si gioca di più. C’è un “ma” grande quanto un campo da calcio: è il “ma” dei tanti club europei che invece non sono per niente d’accordo con la nascita di una competizione che ora punta al ...