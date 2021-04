SuperLega, a Radio Marte un coro unico: E’ un’assurdità! (Di lunedì 19 aprile 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare -innanzitutto- della SuperLega e di altri argomenti riguardanti il calcio ed il Napoli. Queti i loro interventi riportati da retecalcio.net: La Russa: “SuperLega? Chi si schiera fa un errore. Anche FIFA e UEFA mosse da motivi economici” Ignazio La Russa, politico: “SuperLega? Questo è calcio politico e calcio economico. Non mi convince però la questione del calcio dei ricchi avidi, quasi come se FIFA e UEFA non fossero mosse da motivi economici. Oggi stiamo assistendo a un duro scontro su chi vuole che la Lega Calcio apra ai fondi di investimenti e chi è contrario. Quello che cerco di affermare è che non esiste la divisione tra chi pensa ai soldi e chi non ci ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 19 aprile 2021) Anel corso della trasmissione “Sport Live” sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare -innanzitutto- dellae di altri argomenti riguardanti il calcio ed il Napoli. Queti i loro interventi riportati da retecalcio.net: La Russa: “? Chi si schiera fa un errore. Anche FIFA e UEFA mosse da motivi economici” Ignazio La Russa, politico: “? Questo è calcio politico e calcio economico. Non mi convince però la questione del calcio dei ricchi avidi, quasi come se FIFA e UEFA non fossero mosse da motivi economici. Oggi stiamo assistendo a un duro scontro su chi vuole che la Lega Calcio apra ai fondi di investimenti e chi è contrario. Quello che cerco di affermare è che non esiste la divisione tra chi pensa ai soldi e chi non ci ...

Advertising

AspirinaJohnson : RT @GPGiampi: Stamattina in radio. Prima notizia, la #Superlega di calcio. Ultima, lo scioglimento di #A68, l'iceberg più grande del mond… - boomer31old : RT @GPGiampi: Stamattina in radio. Prima notizia, la #Superlega di calcio. Ultima, lo scioglimento di #A68, l'iceberg più grande del mond… - iPinci_ : Secondo voi, con l'avvento della superlega, è possibile che, data la concentrazione di tv giornali ecc su quel torn… - AGazaneo : RT @GPGiampi: Stamattina in radio. Prima notizia, la #Superlega di calcio. Ultima, lo scioglimento di #A68, l'iceberg più grande del mond… - lubu63 : RT @GPGiampi: Stamattina in radio. Prima notizia, la #Superlega di calcio. Ultima, lo scioglimento di #A68, l'iceberg più grande del mond… -