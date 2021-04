Superleague: di cosa si tratta, chi partecipa e conseguenze (Di lunedì 19 aprile 2021) I maggiori club d’Europa si sono accordati per fondare una Superleague, in pratica, un campionato parallelo alle competizioni organizzate dalla Uefa, la federazione che regola il calcio continentale. cosa prevede nello specifico il piano? Si prepara una sanguinosa battaglia. Riaperture dal 26 aprile: cosa si potrà fare e cosa no. Nuove regole in arrivo Superleague: di cosa si tratta e chi partecipa Tra i club italiani compaiono Juventus Inter e Milan, poi ci sono le inglesi Liverpool, Manchester United e Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, non potevano mancare nemmeno top club come Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, del progetto anche Bayern Monaco e Paris Saint Germain che, seppur invitate, non avrebbero ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 aprile 2021) I maggiori club d’Europa si sono accordati per fondare una, in pratica, un campionato parallelo alle competizioni organizzate dalla Uefa, la federazione che regola il calcio continentale.prevede nello specifico il piano? Si prepara una sanguinosa battaglia. Riaperture dal 26 aprile:si potrà fare eno. Nuove regole in arrivo: disie chiTra i club italiani compaiono Juventus Inter e Milan, poi ci sono le inglesi Liverpool, Manchester United e Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, non potevano mancare nemmeno top club come Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, del progetto anche Bayern Monaco e Paris Saint Germain che, seppur invitate, non avrebbero ...

