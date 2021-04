Super Lega, Rumenigge conferma la posizione del Bayern: “I problemi finanziari si risolvono diversamente” (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui profili social del Bayern Monaco, la società bavarese, tramite il massimo dirigente, Karl-Heinze Rumenigge, prende posizione contro la Super Lega, parlando di un calcio che non è fatto di denaro ma di valori. Questo il testo: “L’FC Bayern non è stato coinvolto nei piani per la creazione di una Super League. Siamo convinti che l’attuale struttura del calcio garantisca una base affidabile. L’FC Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo siano il passo giusto prendere per lo sviluppo del calcio europeo. La fase a gironi modificata contribuirà ad aumentare l’entusiasmo e l’esperienza emotiva nella competizione. Non credo che la Super League risolverà i ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui profili social delMonaco, la società bavarese, tramite il massimo dirigente, Karl-Heinze, prendecontro la, parlando di un calcio che non è fatto di denaro ma di valori. Questo il testo: “L’FCnon è stato coinvolto nei piani per la creazione di unaLeague. Siamo convinti che l’attuale struttura del calcio garantisca una base affidabile. L’FCaccoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo siano il passo giusto prendere per lo sviluppo del calcio europeo. La fase a gironi modificata contribuirà ad aumentare l’entusiasmo e l’esperienza emotiva nella competizione. Non credo che laLeague risolverà i ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan alla fiera dell’avidità. Ma hanno un muro davanti: il commento #Superlega - Chivas01233895 : @RafAuriemma Ma poi scappano da che cosa? Per il campionato Italiano non cambia niente. Queste 12/15 società non v… - michaelgscott0 : RT @GiovaB95: Vi racconta una barzelletta: La Roma ha rifiutato la super lega -