Super Lega | Lineker chiama in causa i tifosi | “Solo loro possono fermare questa piramide anti-calcio”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche Garyha espresso un suo giudizio sulla creazione della. Giudizio non positivo, anzi, il suo tweet non lascia spazio ad interpretazioni: “Ilnon è nulla senza i suoi. E lo si è chiaramente visto negli ultimi 12 mesi. E se isi opporranno a questo schema che va contro, esso può essere fermato sul nascere”. L’opinionista ed ex calciatore si è schierato contro questo nuovo format, lui come taltri suoi colleghi. Football is nothing without its fans. We’ve seen that clearly over the last 12 months. If fans stand as one against this-football pyramid scheme, it can be stopped in its tracks. — Gary ...