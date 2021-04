Super Lega, la Uefa pronta a escludere Chelsea, Manchester City e Real Madrid dalle semifinali di Champions League (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver annunciato pesanti ripercussioni contro i 12 club fondatori della nuova Super League, la Uefa sarebbe pronta a escludere Chelsea, Manchester City e Real Madrid dalle semifinali di Champions League. Jesper Moller, membro del comitato esecutivo della Uefa e presidente della federazione calcistica danese, ha dichiarato all’emittente nazionale DR che «i club devono andarsene, e mi aspetto che questo accada venerdì. Poi dobbiamo capire come finire questa stagione della Champions League», ha detto Moller. Real Madrid e il Chelsea dovrebbero ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver annunciato pesanti ripercussioni contro i 12 club fondatori della nuova, lasarebbedi. Jesper Moller, membro del comitato esecutivo dellae presidente della federazione calcistica danese, ha dichiarato all’emittente nazionale DR che «i club devono andarsene, e mi aspetto che questo accada venerdì. Poi dobbiamo capire come finire questa stagione della», ha detto Moller.e ildovrebbero ...

