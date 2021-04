Super Lega, la contestazione dei tifosi del Liverpool prima della sfida col Leeds (Di lunedì 19 aprile 2021) Continuano le contestazioni alla Super Lega con fischi e insulti all’arrivo del Liverpool a “Elland Road”. I tifosi del Leeds (e non solo), hanno accolto così la squadra di Klopp prima della gara valida per la 32a giornata di Premier League: #lfc fans outside Elland Road protesting about #EuropeanSuperLeague. Drivers-by honking horns in support. #LEELIV pic.twitter.com/d5P6pcwa3R — Henry Winter (@henrywinter) April 19, 2021 Scenes from Elland Road ahead of Leeds United v. Liverpool, where fans are protesting the proposed European Super League. pic.twitter.com/r2dUkgHNDY — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2021 Foto: Logo Super Lega L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Continuano le contestazioni allacon fischi e insulti all’arrivo dela “Elland Road”. Idel(e non solo), hanno accolto così la squadra di Kloppgara valida per la 32a giornata di Premier League: #lfc fans outside Elland Road protesting about #EuropeanLeague. Drivers-by honking horns in support. #LEELIV pic.twitter.com/d5P6pcwa3R — Henry Winter (@henrywinter) April 19, 2021 Scenes from Elland Road ahead ofUnited v., where fans are protesting the proposed EuropeanLeague. pic.twitter.com/r2dUkgHNDY — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2021 Foto: LogoL'articolo ...

