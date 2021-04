Super Lega | la banca JP Morgan conferma il suo sostegno | “Finanziamo noi l’operazione”

(Di lunedì 19 aprile 2021)te le indiscrezioni secondo cui ci sarebbe laJPa finanziare la creazione della. Ai microfoni di Afp il portavoce dellaha dichiarato: “Possore che stiamo finanziando”. L’agenzia aggiunge che lafornirebbe il capitale iniziale di 3,5 miliardi di euro destinati ai club fondatori. Inoltre, questi soldi non potranno essere usati in sede di calciomercato, ma per investimenti sulle infrastrutture e ridare fiato ai bilanci. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SUPER LEGA? SUPER NO Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan: “Ecco perché abbiamo detto sì alla #Superleague ” - Gazzetta_it : 'Via alla #SuperLeague '. L’annuncio di 12 club, ci sono anche #Inter #Milan e #Juve - lindigesto_ : Totalmente a favore della super lega e il prossimo anno forza Monza. - n_dimolfetta : Secondo quanto risulta a -

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega

...così come è stato illustrato nel comunicato stampa congiunto dei 12 club che fondano la nuova...riferimento anche ai "contributi di solidarietà" che "cresceranno in linea con i ricavi della...Letta: "Idea sbagliata e intempestiva" "L'idea di unaper i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBa non può funzionare. Nel calcio ...Gianni Infantino si schiera a fianco della Uefa e delle leghe nazionali. Pronta una maxi causa da 50/60 miliardi ...19 aprile 2021 Emmanuel Macron e Boris Johnson sono contrari alla neonata Super League del calcio europeo, con il presidente francese che anzi plaude alla scelta dei club transalpini di non aver aderi ...