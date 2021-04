Super Lega, Klopp contro il suo club: “Il mio obiettivo è sempre stata la Champions” (Di lunedì 19 aprile 2021) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così alla BBC poco prima della sfida col Leeds, mostrando espressamente la sua disapprovazione verso la Super Lega, in cui c’è anche il suo stesso club: “Ho la stessa opinione sulla SuperLega. È difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Il Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l’idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea”. Foto: Twitter Liverpoool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato così alla BBC poco prima della sfida col Leeds, mostrando espressamente la sua disapprovazione verso la, in cui c’è anche il suo stesso: “Ho la stessa opinione sulla. È difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Il Liverpool è più di alcune decisioni. Il miostato quello di far parte dellaLeague. Mi piace l’idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea”. Foto: Twitter Liverpoool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

