Super Lega, il presidente del Porto annuncia: “Contatti con club fondatori, ma siamo contro questo progetto” (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il Porto ha fatto sapere di essere contro il sistema della Super Lega. Il presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ha detto – ai canali ufficiali del club – che il club Portoghese non farà parte dei questo format: “Ci sono stati dei Contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa – ha dichiarato ai media Portoghesi -. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcio Portoghese è contro a questo progetto, e come parte dell’Uefa non possiamo partecipare a una competizione che sia ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche ilha fatto sapere di essereil sistema della. IlJorge Nuno Pinto da Costa ha detto – ai canali ufficiali del– che ilghese non farà parte deiformat: “Ci sono stati deiinformali con alcuni, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa – ha dichiarato ai mediaghesi -. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcioghese è, e come parte dell’Uefa non pospartecipare a una competizione che sia ...

