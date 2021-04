Super Lega, il pensiero del sindaco Raggi: “Roma, Lazio e tante altre realtà verrebbero limitate” (Di lunedì 19 aprile 2021) Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha parlato così della nascita della Super Lega: “L’idea di creare una SuperLega comporterebbe la nascita di una élite del calcio che limiterebbe la partecipazione alla competizione per squadre come la Roma, la Lazio e tante altre realtà del centro e sud Italia – riportaTerzobinario.it – Ed è per questo che sono contraria. È importante salvaguardare i valori di inclusione che il calcio ha sempre promosso. Inoltre non è corretto che pochi club monopolizzino l’intera scena calcistica, penalizzando così l’impegno che compiono le altre società. Vanno garantiti gli interessi anche di chi investe nei nostri ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Virginiadi, ha parlato così della nascita della: “L’idea di creare unacomporterebbe la nascita di una élite del calcio che limiterebbe la partecipazione alla competizione per squadre come la, ladel centro e sud Italia – riportaTerzobinario.it – Ed è per questo che sono contraria. È imporsalvaguardare i valori di inclusione che il calcio ha sempre promosso. Inoltre non è corretto che pochi club monopolizzino l’intera scena calcistica, penalizzando così l’impegno che compiono lesocietà. Vanno garantiti gli interessi anche di chi investe nei nostri ...

