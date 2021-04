Super Lega, il comunicato del Barcellona (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il Barcellona ha pubblicato il suo comunicato sulla Super Lega. Il club blaugrana è uno dei 12 soci fondatori della nuova competizione europea. Nel comunicato è spiegato anche il format: ” “FC Barcelona ha raggiunto un accordo con altri undici club tra i più importanti d’Europa per formare una nuova competizione, la Superleague che sarà gestita dai club fondatori e che nasce dal desiderio di essere la migliore competizione per club al mondo. Barcellona, ??Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Internazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur si sono riuniti come club fondatori e altri tre club saranno invitati a partecipare prima della stagione inaugurale che inizierà il prima possibile. In futuro, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche ilha pubblicato il suosulla. Il club blaugrana è uno dei 12 soci fondatori della nuova competizione europea. Nelè spiegato anche il format: ” “FC Barcelona ha raggiunto un accordo con altri undici club tra i più importanti d’Europa per formare una nuova competizione, laleague che sarà gestita dai club fondatori e che nasce dal desiderio di essere la migliore competizione per club al mondo., ??Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Internazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur si sono riuniti come club fondatori e altri tre club saranno invitati a partecipare prima della stagione inaugurale che inizierà il prima possibile. In futuro, ...

