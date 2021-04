Super Lega, il comunicato del B. Mönchengladbach: “Ci assicureremo la loro espulsione da ogni competizione” (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il Borussia Mönchengladbach si schiera contro i club che hanno operato questa storica scissione formando la Super Lega. Il club tedesco chiede alla Uefa di prendere provvedimenti esemplari: “È una competizione per le squadre Super-ricche, che mettono a rischio la stabilità del sistema calcistico. È un attacco alle competizioni UEFA, ma anche a quelle nazionali. È cinico e ipocrita far passare questo passaggio come una buona novità per il calcio, per quello che i tifosi vogliono. Siamo orgogliosi che tutti i club tedeschi si siano opposti e combatteremo per assicurare che tutti i club coinvolti siano espulsi da tutte e competizioni nazionali e internazionali”. Foto: Logo Borussia Mönchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il Borussiasi schiera contro i club che hanno operato questa storica scissione formando la. Il club tedesco chiede alla Uefa di prendere provvedimenti esemplari: “È unaper le squadre-ricche, che mettono a rischio la stabilità del sistema calcistico. È un attacco alle competizioni UEFA, ma anche a quelle nazionali. È cinico e ipocrita far passare questo passaggio come una buona novità per il calcio, per quello che i tifosi vogliono. Siamo orgogliosi che tutti i club tedeschi si siano opposti e combatteremo per assicurare che tutti i club coinvolti siano espulsi da tutte e competizioni nazionali e internazionali”. Foto: Logo BorussiaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

