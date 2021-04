Super Lega, il Borussia Dortmund dice no al progetto (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Borussia Dortmund sostiene l’Eca e rifiuta la Super Lega. Anche il Bayern appoggia la nuova riforma della Champions League La Germania si schiera contro il progetto Super Lega. Il Ceo del Borussia Dortmund Watzke ha emesso una nota ufficiale dove appoggia la nuova riforma della Champions League: “I membri del comitato esecutivo dell’Eca hanno tenuto una conferenza virtuale ieri sera e hanno confermato che la decisione del comitato esecutivo di venerdì 16 aprile 2021 è ancora valida. I piani per istituire una SuperLega sono stati respinti”. “Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, il Bayern e il Borussia Dortmund, ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilsostiene l’Eca e rifiuta la. Anche il Bayern appoggia la nuova riforma della Champions League La Germania si schiera contro il. Il Ceo delWatzke ha emesso una nota ufficiale dove appoggia la nuova riforma della Champions League: “I membri del comitato esecutivo dell’Eca hanno tenuto una conferenza virtuale ieri sera e hanno confermato che la decisione del comitato esecutivo di venerdì 16 aprile 2021 è ancora valida. I piani per istituire unasono stati respinti”. “Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, il Bayern e il, ...

