Super Lega, Florentino Perez ne parlerà stasera in diretta tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid e della neonata Super Lega, Florentino Perez ci mette la faccia e parlerà del nuovo progetto in diretta tv a Chiringuito de Jugones, noto programma spagnolo, in diretta questa sera, dove spiegherà il programma della SuperLega europea Ricordiamo che il numero uno dei blancos, tra i principali fautori di questa nuova organizzazione, è stato scelto anche come presidente della stessa SuperLega. Certamente questa sera ci saranno nuovi particolari su questa competizione che stravolgerà il mondo del calcio. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

