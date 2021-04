Super Lega | Florentino Perez | “La pandemia ha reso necessaria questa evoluzione | tutti stanno perdendo soldi”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid e della neonata, ha parlato così in diretta tv a Chiringuito de Jugones, noto programma spagnolo: “Non è una competizione chiusa, sono falsità. Chi si guadagnerà i cinque posti avrà la possibilità di giocare con i migliori club del mondo.Sarà come una piramide perché i top club avranno piùe potranno investire maggiormente sui giocatori, se i grandi club invece perdono, come sta accadendo adesso, a crollare è tutto il sistema.Il calcio si sta evolvendo comegli altri settori, i diritti TV sisvalutando, il calcio stainteresse. Lahala...

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SUPER LEGA? SUPER NO Tutte le #notizie ?? - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - LuigiLouX : RT @vfeltri: La super Lega sarà una super sega. Giù le mani dal calcio - zazoomblog : Super Lega Klopp: “La proprietà mi spiegherà il perché di questa adesione” - #Super #Klopp: #proprietà #spiegherà -

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega

Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alladi serie A e per ... Leggi ancheLeague, quanti miliardi valgono le 12 squadre fondatrici?... con l'obiettivo di supportare la riforma della Champions e di bloccare il varo della. Negoziati in corso, anche se i dettagli da limare sono tanti.Florentino Perez è intervenuto questa sera a El Chiringuito per parlare ovviamente della Super League, la nuova competizione voluta da 12 club fondatori (fra cui anche il Milan). Il numero uno del ...Risulta un po’ difficile immaginare Florentino Perez e Andrea Angelli come moderni Fidel Castro e Che Guevara, ma il lancio della Superlega e’ davvero qualcosa di rivoluzionario per il mondo del calci ...