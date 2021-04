Super Lega, Cairo attacca: “Agnelli e Marotta traditori della Serie A” (Di lunedì 19 aprile 2021) (ANSA) – ROMA, 19 APR – “È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Al telefono con l’ANSA il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la riunione della Lega Serie A sul tema SuperLega è durissimo. “Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto SuperLega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione – prosegue Cairo -. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla Lega di Serie A e per questo tradimento ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) (ANSA) – ROMA, 19 APR – “È un attentato alla salute di una associazione come la: se uno come, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi”. Al telefono con l’ANSA il presidente del Torino Urbanodopo la riunioneA sul temaè durissimo. “Tu sei ad dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto, non puoi rimanere a rappresentare laA in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione – prosegue-. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alladiA e per questo tradimento ...

