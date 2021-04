Super Lega, Boniek: “E’ in arrivo la Terza Guerra Mondiale. La bomba atomica è stata sganciata” (Di lunedì 19 aprile 2021) Zibi Boniek, ex attaccante e presidente della Federcalcio polacca, ha parlato della Super Lega, affermando in maniera molto pesante, che questa spaccatura è come una bomba atomica fatta esplodere. Queste le sue parole ad AS: “Siamo realisti, è in arrivo la Terza Guerra Mondiale, seppur stavolta si tratti di calcio. La bomba atomica è già scoppiata, la fiducia nelle autorità del calcio è stata gravemente danneggiata e sarà difficile ricostruire un buon ambiente”. Parole molto dure del polacco che ovviamente fa capire come la spaccatura creata nel calcio sia ormai colmabile salvo clamorosi colpi di scena. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Zibi, ex attaccante e presidente della Federcalcio polacca, ha parlato della, affermando in maniera molto pesante, che questa spaccatura è come unafatta esplodere. Queste le sue parole ad AS: “Siamo realisti, è inla, seppur stavolta si tratti di calcio. Laè già scoppiata, la fiducia nelle autorità del calcio ègravemente danneggiata e sarà difficile ricostruire un buon ambiente”. Parole molto dure del polacco che ovviamente fa capire come la spaccatura creata nel calcio sia ormai colmabile salvo clamorosi colpi di scena. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

