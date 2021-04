Super League: venerdì fissato Comitato Esecutivo UEFA straordinario (Di lunedì 19 aprile 2021) Le UEFA vuole prendere subito provvedimenti dopo la nascita della Super League: venerdì Comitato Esecutivo straordinario Aleksander Ceferin non perde tempo e vuole subito mettere in atto le ipotesi formulate oggi a Montreux: il presidente della UEFA, infatti, vorrebbe estromettere dalla Champions League e dall’Europa League Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Arsenal. Per questo è stato fissato un Comitato Esecutivo straordinario già venerdì prossimo: lo scontro è aperto e Ceferin vuole confermare l’ipotesi paventata oggi sull’esclusione dei club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Levuole prendere subito provvedimenti dopo la nascita dellaAleksander Ceferin non perde tempo e vuole subito mettere in atto le ipotesi formulate oggi a Montreux: il presidente della, infatti, vorrebbe estromettere dalla Championse dall’EuropaReal Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Arsenal. Per questo è statoungiàprossimo: lo scontro è aperto e Ceferin vuole confermare l’ipotesi paventata oggi sull’esclusione dei club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - Carbotty4 : Gli unici che non posso esprimersi riguardo la super league sono proprio i calciatori che guadagnano milioni a stag… - CharraDeejay : RT @XamKinMun: Farmers are essential workers! #FarmerLivesMatter #AvoidThosePeople super league #Jahmrockdoba UEFA #theboyzclub https://… -