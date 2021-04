Super League | Uefa al contrattacco con la nuova Super Champions | ecco come sarà

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 aprile 2021) È in arrivo latargata. L'esecutivoè ormai pronto a dare il via libera in queste ore al nuovo formato dicon più squadre, con taglio del nastro fissato al 2024. Le indiscrezioni della vigilia dicono che si passerà da 32 a 36 squadre, con la garanzia di giocare almeno 10 partite nella prima fase (ora sono 6) prima delle sfide a eliminazione diretta. Le partite totali passerebbero così dalle attuali 125 a 225 con un ricco piatto di denari da suddividere. Ma l'annuncio nella notte dellarischia di cambiare radicalmente le carte in tavola. LaDi ...