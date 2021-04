Super League, Podolski: “Questo progetto mi disgusta. Il calcio è tutt’altra cosa” (Di lunedì 19 aprile 2021) Parola a Lukas Podolski.Super League, il torneo che rivoluzionerebbe il calcio: regole, club partecipanti e composizione gironiLa nascita della Super League - la competizione che dovrebbe rivoluzionare il modo di fare calcio e non solo - sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. L'ex centravanti di di Bayern Monaco, Arsenal e Inter, Lukas Podolski, attraverso il suo profilo Twitter ha così commentato la quaestio: "Questa mattina mi sono svegliato con delle notizie assurde. La Superlega è un insulto verso quello in cui credo: il calcio è felicità, liberta, passione, tifosi ed è per tutti. Questo progetto mi disgusta, non è giusto e sono veramente contrariato di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Parola a Lukas, il torneo che rivoluzionerebbe il: regole, club partecipanti e composizione gironiLa nascita della- la competizione che dovrebbe rivoluzionare il modo di faree non solo - sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. L'ex centravanti di di Bayern Monaco, Arsenal e Inter, Lukas, attraverso il suo profilo Twitter ha così commentato la quaestio: "Questa mattina mi sono svegliato con delle notizie assurde. Lalega è un insulto verso quello in cui credo: ilè felicità, liberta, passione, tifosi ed è per tutti.mi, non è giusto e sono veramente contrariato di ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - itsbeetlesful : Ma non è che in questa Super League vi potete prendere pure un team di F1??? Vi offro la Mercedes - gioTS3 : 150 partite di Champions di cui 120 sono del livello di real madrid besiktas , avanti tutta super league -