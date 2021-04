Super League, Moller (UEFA): «Real, City e Chelsea fuori dalla Champions» (Di lunedì 19 aprile 2021) Jesper Moller ha parlato della possibile esclusione dalla Champions League di Real Madrid, Manchester City e Chelsea Jesper Moller, membro dell’esecutivo UEFA e presidente della Federcalcio danese, ha parlato della possibile esclusione dalla Champions League di Real Madrid, Manchester City e Chelsea. I tre club europei hanno aderito al progetto della Super League. «I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Jesperha parlato della possibile esclusionediMadrid, ManchesterJesper, membro dell’esecutivoe presidente della Federcalcio danese, ha parlato della possibile esclusionediMadrid, Manchester. I tre club europei hanno aderito al progetto della. «I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

